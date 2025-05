Zelensky inchioda Putin | Giovedì in Turchia basta scuse

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che incontrerà Vladimir Putin in TurchiaGiovedì. "Lo aspetto in Turchia - ha scritto su X - e mi auguro un cessate il fuoco già da domani". Il messaggio sembra quasi una risposta all'invito del presidente americano Donald Trump che, sempre sui social, ha consigliato a Kiev di "accettare immediatamente" la proposta di incontro a Istanbul con la Russia. "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in TurchiaGiovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse", ha scritto il leader ucraino.Nelle scorse ore il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Zelensky inchioda Putin: "Giovedì in Turchia, basta scuse"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Zelensky “Pronto a vedere Putin giovedì in Turchia” - KIEV (ITALPRESS) – “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, che fornisca la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni”. Lo ha scritto sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky.“Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente – aggiunge -. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su unlimitednews.it

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky sfida Putin: «Lo aspetto di persona giovedì a Istanbul». L’ultimatum di Trump: «Se la Russia bluffa agiremo di conseguenza!» - Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. 🔗Leggi su open.online

Approfondimenti da altre fonti

