Zelensky | giovedì aspetterò Putin in Turchia non trovino scuse

In breve da Zazoom:

Milano, 11 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’attesa di un cessate il fuoco totale e duraturo, fondamentale per avviare una diplomazia efficace. In un messaggio su Telegram, ha espresso la speranza che, durante l’incontro di giovedì in Turchia con Putin, non ci siano scuse da parte russa per ritardare questo importante passo verso la pace.

Milano, 11 mag. (askanews) – “Ci aspettiamo un cessate il fuoco a partire da domani, completo e duraturo, che fornisca la base necessaria per la diplomazia. Non ha senso prolungare gli omicidi. E giovedìaspetteròPutin in Turchia. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cercheranno scuse per non riuscirci”. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ci aspettiamo un cessate il fuoco a partire da domani: questa proposta è sul tavolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato, sufficientemente duraturo da fornire la base necessaria per la diplomazia, potrebbe avvicinare molto di più la pace”, scrive ancora sul suo canale Telegram Volodymyr Zelensky il quale ribadisce di attendere “una risposta chiara dalla Russia. La guerra contro la Russia dovrà comunque concludersi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Zelensky “Pronto a vedere Putin giovedì in Turchia” - KIEV (ITALPRESS) – “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, che fornisca la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni”. Lo ha scritto sui social il leader ucraino Volodymyr Zelensky.“Aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente – aggiunge -. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su unlimitednews.it

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net