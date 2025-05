Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti | Segnale positivo da Mosca ora ci aspettiamo tregua da domani | Erdogan al leader del Cremlino | Turchia pronta a ospitare colloqui di pace

Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron e Merz si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti: "Segnale positivo da Mosca, ora ci aspettiamo tregua da domani" | Erdogan al leader del Cremlino: "Turchia pronta a ospitare colloqui di pace"

#Ucraina #Zelensky: pronto al #dialogo ma Mosca si impegni per #tregua#Putin propone ripresa #negoziati diretti https://www.rainews.it/maratona/2025/05/putin-propone-ripresa-negoziati-per-giovedi-a-istanbul-determinati-ad-eliminare-radic… Leggi la discussione

#Europa #Zelensky Il viaggio dei leader europei in #Ucraina, per proporre un #cessateilfuoco - Il Post https://www.ilpost.it/2025/05/10/starmer-macron-merz-ucraina-viaggio/ Leggi la discussione

Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti: "Segnale positivo da Mosca, ora ci aspettiamo tregua da domani" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Trump sente Zelensky dopo Putin, ecco tutti i sì e i no del negoziato Usa-Russia - (Adnkronos) – Dopo la telefonata di ieri tra Donald Trump e Vladimir Putin, oggi è stata la volta del colloquio tra il presidente degli Stati Uniti e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia avverrà "entro un paio di settimane", la previsione fatta dall'inviato di Trump, Steve Witkoff, secondo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Dopo il pomeriggio infernale Zelensky rilancia: “Non devo scuse a Trump, dobbiamo fermare Putin” - L’incontro di ieri tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump nello Studio Ovale si è trasformato in un confronto teso, con un botta e risposta che ha infiammato l’arena politica americana e internazionale. Nell’intervista concessa dal presidente ucraino a Fox News subito dopo la sua uscita di scena dalla White House Zelensky ha respinto l’idea di dover porgere delle scuse al presidente Usa, ribadendo la necessità di un’alleanza ferrea contro Mosca e ammonendo l’ex presidente americano a «non fidarsi di Putin». 🔗Leggi su secoloditalia.it

Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti: "Segnale positivo da Mosca, ora ci aspettiamo tregua da domani" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.173. Terminato il cessate il fuoco di 72 ore, indetto da Mosca per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria della Seconda Guerra mondiale, riprendono i raid ... 🔗msn.com

Zelensky: pronto al dialogo ma Mosca si impegni per tregua. Putin propone ripresa negoziati diretti - Papa, Shevchuk: "Speriamo che fermi Attila-Putin come Leone Magno" "Speriamo che Papa Leone XIV possa fare come Leone Magno, che usci' da Roma a cavallo, completamente disarmato, e ando' incontro ad A ... 🔗msn.com

Ucraina: Putin propone negoziati; Zelensky: prima cessate-il-fuoco - Roma, 11 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto nella notte negoziati diretti e senza condizioni preliminari in Turchia con l’Ucraina. Un’idea accolta con prudenza dal presid ... 🔗askanews.it

