Zelensky Dalla Russia segnale positivo pronti a un incontro

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “E’ un segnalepositivo che i russi abbiano finalmente iniziato a considerare la fine della guerra. Il mondo intero lo aspettava da molto tempo. E’ il primo passo per porre fine a qualsiasi guerra è un cessate il fuoco. Non ha senso continuare a massacrare anche solo per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia confermi un cessate il fuoco – completo, duraturo e affidabile – a partire da domani, 12 maggio, e l’Ucraina allora sarà pronta a incontrarla”. Così sui social il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, dopo le parole del presidente russo Putin.-Foto: Ipa Agency-(ITALPRESS).L'articolo Zelensky “DallaRussiasegnalepositivo, pronti a un incontro” proviene da Ildenaro.it. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: “Settimana cruciale”. Zelensky: “Nessun segnale che Mosca voglia fermarsi” - (Adnkronos) – Si apre oggi "una settimana cruciale per decidere se vogliamo continuare a impegnarci" nel negoziato per l'Ucraina. E' quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Nbc News, dopo l'incontro a Roma tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e le accuse del presidente americano a Vladimir Putin di […]L'articolo Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: “Settimana cruciale”. 🔗Leggi su .com

Ucraina, Putin invita Kiev a riprendere i negoziati. Trump esulta: “Giorno grandioso”. Zelensky: "Segnale positivo: confermi il cessate il fuoco da domani" - Roma, 11 maggio 2025 - Vladimir Putin ha ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio. Un annuncio a sorpresa del presidente russo che ha trovato subito l'approvazione del suo omologo americano, Donald Trump: "Questa è una giornata potenzialmente grandiosa per la Russia e per l'Ucraina", ha affermato il tycoon in un messaggio diffuso nella notte. "Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate se questo interminabile bagno di sangue finirà, come si spera", ha aggiunto il presidente Usa. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti: "Segnale positivo da Mosca, ora ci aspettiamo tregua da domani" - Il presidente russo, che ha evocato la possibilità di un cessate il fuoco, si è detto pronto a trattative a Istanbul il 15 maggio. Per Macron si tratta di "un primo passo" ma ancora "non sufficiente" 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Zelensky:da Mosca segnale,Kiev è pronta - Così il presidente ucraino Zelensky dopo la porposta di Putin di incontrarsi a Instanbul il 15 maggio. "Non ha senso continuare a massacrare anche solo per un giorno. Ci aspettiamo che la Russia ... 🔗rainews.it

