Zelensky | ‘aspetto Putin in Turchia giovedì basta scuse’

“Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchiagiovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”. Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky: ‘aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse’

Segui queste discussioni sui social

Zelenski i Putin podrien trobar-se el 15 de maig a Istanbul #Volodímir Zelenski #Guerrad'Ucraïna #Putin #Món Leggi la discussione

Prezydent Zelenski odpowiada Putinowi: Czekam w Stambule 15 maja#OkoPress #Putin Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky. 🔗Leggi su quotidiano.net

Zelensky:aspetto Putin in Turchia il 15 - 19.35 Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito l'appello a Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco a partire da domani."Aspetterò Putin giovedì in Turchia", ha aggiunto. L'Ucraina è disponibile a colloqui diretti con la Russia, ma solo se Mosca sottoscriverà prima un cessate il fuoco incondizionato, "completo, duraturo e affidabile a partire da domani, 12 maggio", in vista dei negoziati in Turchia il 15 maggio "per fornire una base necessaria alla diplomazia. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Guerra Ucraina, Zelensky: “Aspetto Putin giovedì in Turchia, questa volta i russi non cerchino scuse” - "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c'è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì", ha scritto Zelensky dopo l'ultimatum di Trump a Kiev.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Zelensky: 'Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse'; Tregua, Zelensky apre a Putin: «Lo aspetto in Turchia giovedì, ma prima rispetti il cessate il fuoco; Putin propone negoziati diretti. Trump: Kiev dovrebbe accettare. Zelensky: Lo aspetto in Turchia - Sui social virale un vecchio video di Prevost: è invasione imperialista russa; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse. LIVE. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne