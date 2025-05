Zelensky a Putin | Ti aspetto giovedì in Turchia

I negoziati diretti, previsti per riprendere in Turchia, affrontano un importante ostacolo: le divergenze sulle condizioni della tregua di 30 giorni, concordata a marzo tra Kiev e gli Stati Uniti durante un incontro a Gedda. Questo accordo, inizialmente promettente, potrebbe complicare ulteriormente le già tese relazioni tra le parti coinvolte nel conflitto, rendendo difficile trovare un terreno comune per il dialogo.

Il principale ostacolo ai negoziati diretti, che dovrebbero riprendere in Turchia come quelli del 2022 poche settimane dopo l'inizio del conflitto, poi interrotti, sono le diverse posizioni sulla tregua di 30 giorni concordata in marzo tra Kiev e gli Usa in un incontro a Gedda

Zelensky, 'aspetto Putin in Turchia giovedì, basta scuse' - "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky.

Zelensky sfida Putin: «Lo aspetto di persona giovedì a Istanbul». L’ultimatum di Trump: «Se la Russia bluffa agiremo di conseguenza!» - Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dove quest’ultimo si è detto pronto a ospitare i negoziati per la pace in Ucraina. «I colloqui di pace tra Russia e Ucraina proseguiranno a Istanbul da dove si erano interrotti (nel 2022, ndr) e la Turchia è pronta a ospitare i negoziati per una una soluzione permanente», ha detto Erdogan a Putin, secondo quanto riportato in una dichiarazione della presidenza turca. 🔗Leggi su open.online

Guerra Ucraina, Zelensky: "Aspetto Putin giovedì in Turchia, questa volta i russi non cerchino scuse" - "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c'è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì", ha scritto Zelensky dopo l'ultimatum di Trump a Kiev.

