«Leone XIV, un Ponte tra continenti, visioni e culture diverse, ma con lo sguardo a Cristo: sarà un pontificato di unità e sinodalità». L'elezione al soglio di. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Zavattaro: «Prevost guida di pace e unità. Ponte tra fede e sfide sociali»

Papa Prevost è già riuscito a fare scoppiare la pace in una guerra civile. Così mise fine al bagno di sangue in Perù dopo la rivolta dei contadini - Il cardinale Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, nella sua vita episcopale ha già sperimentato una «pace disarmata e disarmante», come quella che si è augurato per il mondo nel suo primo discorso in piazza San Pietro dopo l’elezione. È stato lui stesso il protagonista di un armistizio riuscendo a disarmare le parti in conflitto. È accaduto nel 2019 in Perù, nel bel mezzo di una guerra civile combattuta fra poverissimi contadini e minatori di una delle aree più desolate del paese che aveva provocato in poche settimane una decina di morti e una sessantina di feriti. 🔗Leggi su open.online

L'americano Prevost è Leone XIV: pace e dialogo sulle orme di Francesco - Habemus Papam. Robert Francis Prevost è il 267esimo Pontefice della storia della Chiesa cattolica, con il nome di Leone XIV. La fumata bianca che ha annunciato l'elezione del nuovo Papa è arrivata alle 18:07 quando l'elezione al quarto scrutinio sembrava essere sfumata. E invece, come accaduto per Benedetto XVI nel 2005, nel tardo pomeriggio il comignolo montato sopra la Cappella Sistina e sorvegliato da due gabbiani e un cucciolo di gabbiano, ha iniziato a fumare scatenando la gioia dei fedeli che attendevano in Piazza San Pietro. 🔗Leggi su iltempo.it

Il nuovo Papa è l'americano Prevost, Leone XIV. La preghiera per la pace e il grazie a Bergoglio: «Costruiamo ponti». Trump: «Un onore». Mattarella: «Faro sui più deboli» | Il primo discorso - Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost: si chiama Leone XIV ed è stato eletto con la quarta votazione del Conclave. La fumata bianca alle 18.07 di giovedì 🔗Leggi su xml2.corriere.it

