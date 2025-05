Zalewski si è preso l’Inter Il riscatto è ora una formalità!

Nicola Zalewski ha illuminato il campo con il suo primo gol in maglia Inter, contribuendo al successo esterno contro il Torino per 2-0. Il talento polacco si sta affermando nella squadra nerazzurra, mentre le trattative per prolungare il suo contratto sembrano avviarsi a buon punto, secondo Fabrizio Romano. Un futuro promettente sembra quindi delinearsi per Zalewski e l'Inter.

Nicola Zalewski ha trovato il suo primo gol in maglia Inter in occasione del successo esterno contro il Torino per 2-0. Il calciatore polacco si sta conquistando la conferma in nerazzurro anche nelle prossime stagioni.LA NOTIZIA – Nicola Zalewski e l’Inter stanno per sigillare la propria intesa anche per il futuro. Ciò è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con un’indicazione chiara della volontà di entrambe le parti di proseguire la propria esperienza insieme. Una soluzione, quest’ultima, che non si manifesta di certo come difficile da spiegare, dato il rendimento del polacco in maglia nerazzurra. Presentatosi ai tifosi con l’assist decisivo per il gol del pareggio di Stefan De Vrij contro il Milan, il calciatore classe 2002 è riuscito a mantenere un livello alto nel corso delle settimane successive. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski si è preso l’Inter. Il riscatto è ora una formalità!

