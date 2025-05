Zalewski | Qui sto bene per il futuro la palla passa alla società

Dopo la convincente vittoria dell’Inter contro il Torino, Nicola Zalewski ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport. L’esterno nerazzurro ha enfatizzato l’armonia nel gruppo, rivelando come il gioco scorra fluido grazie alla chimica tra i compagni. Ecco le sue parole e le emozioni post-partita.

Le parole di Nicola Zalewski, esterno dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in trasferta contro il Torino Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino. Di seguito le parole dell’esterno nerazzurro. «Sì, diciamo che non è difficile trovarsi bene in questa squadra. La pallapassaalla . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zalewski: «Qui sto bene, per il futuro la palla passa alla società»

