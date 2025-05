Zalewski in gol con l’Inter la Roma osserva | il futuro è un rebus

Il presente della Roma è promettente, ma il futuro richiede lungimiranza e strategia. Con l’obiettivo di conquistare un posto in Champions League, i giallorossi pianificano un'estate di mercato cruciale. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi è intenzionato a rinforzare la squadra con nuovi talenti, ma per farlo è indispensabile ottenere risorse attraverso le cessioni dei giocatori in esubero.

Il presente sorride ma, al tempo stesso, la Roma deve lavorare per ciò che riguarda il futuro. I giallorossi desiderano staccare il pass per la Champions League, per poi preparare un mercato estivo da non sbagliare per alcuna ragione. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe portare alla sua corte degli elementi di spessore ma dovrà guadagnare un gruzzoletto dalle cessioni degli esuberi, di quei calciatori che non rientrano nel progetto. Uno di questi è senza dubbio Nicola Zalewski, partito in direzione Inter a gennaio. Il polacco ha lasciato la Capitale per trovare fortuna ed è riuscito nell’intento.Nella giornata di oggi 11 maggio, il ragazzo nato a Tivoli ha siglato la sua prima rete con la maglia nerazzurra, siglando lo 0-1 in casa del Torino. Il 23enne sta dimostrando di essere un calciatore funzionale allo scacchiere di Simone Inzaghi ed il gol segnato oggi potrebbe essere importante, per il suo futuro. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Zalewski in gol con l’Inter, la Roma osserva: il futuro è un rebus

