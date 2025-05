Zalewski | Bello essere decisivi! Cambio ruolo? Fiducia nei compagni

Dopo il suo gol bellissimo che ha aperto le marcature in Torino-Inter, Nicola Zalewski ha parlato a DAZN, soffermandosi sulla sua prestazione in un ruolo (quasi) inedito e sulla prossima finale di UEFA Champions LeagueDECISIVO – Queste le parole di Nicola Zalewski sul suo gol e sulla sua prestazione in Torino-Inter: «È sempre Belloesseredecisivi, soprattutto quando riesci a vincere questo tipo di partite e quando riesci ad aiutare tutti quanti e a fare contenti i tifosi. La strada è quella giusta, abbiamo fatto un’ottima partita. Serviva dare dei segnali, il gruppo è forte e lo stiamo dimostrando».ruolo E FINALE – Zalewski ha poi continuato, analizzando il suo ruolo quasi inedito e la possibilità di disputare la finale di UEFA Champions League: «Quando il mister mi ha detto il ruolo è stata una sorpresa anche per me. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski: «Bello essere decisivi! Cambio ruolo? Fiducia nei compagni»

Zalewski si racconta: «Essere arrivato all’Inter è una tappa importante per la mia carriera! Inzaghi? Ha creduto tanto in me…» - di RedazioneZalewski si racconta: «Essere arrivato all’Inter è una tappa importante per la mia carriera! Inzaghi? Ha creduto tanto in me…» Le parole dell’esterno polaccoIn occasione del match program di Inter Genoa, Nicola Zalewski ha rilasciato questa intervista:PRIME SETTIMANE IN NERAZZURRO– «Mi sento molto bene con questa maglia addosso, l’Inter è una squadra di livello e una grande famiglia con uno spirito e una mentalità vincenti. 🔗Leggi su internews24.com

