Nel postpartita di Torino–Inter, Nicola Zalewski ha condiviso la sua gioia per l'importante vittoria dei nerazzurri nella 36ª giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'esterno ha parlato della sua positiva esperienza da mezzala, rivelando la sorpresa provata quando il mister gli ha comunicato la posizione in campo. Le parole evidenziano l'importanza del contributo decisivo nella squadra.

Zalewski a Dazn: «Sempre bello essere decisivi! Mezzala? Quando il mister me l'ha detto è stata una sorpresa.» Le parole dell'esterno

Nel postpartita di Torino–Inter, Nicola Zalewski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn commentando l'importante vittoria conquistata dai nerazzurri nella 36ª giornata di Serie A.

LE PAROLE– «Sempre bello essere decisivi, soprattutto quando riesci a vincere queste partite e ad aiutare la squadra. La strada è giusta, serviva dare dei segnali da parte nostra che giochiamo un po' meno. Il gruppo è forte e ce la giochiamo. Mezzala? Quando me l'ha detto il mister, è stata una sorpresa anche per me. Ma in qualunque posizione sono, arrivato palloni puliti perché i miei compagni hanno grande qualità. E' facile dimostrare il proprio valore. Finale di Champions? Il duro lavoro ripaga sempre.

Zalewski: «Bello essere decisivi! Cambio ruolo? Fiducia nei compagni» - Dopo il suo gol bellissimo che ha aperto le marcature in Torino-Inter, Nicola Zalewski ha parlato a DAZN, soffermandosi sulla sua prestazione in un ruolo (quasi) inedito e sulla prossima finale di UEFA Champions League

DECISIVO – Queste le parole di Nicola Zalewski sul suo gol e sulla sua prestazione in Torino-Inter: «È sempre bello essere decisivi, soprattutto quando riesci a vincere questo tipo di partite e quando riesci ad aiutare tutti quanti e a fare contenti i tifosi.

Asllani a Dazn: «Sempre bello essere determinanti! Finale di Champions? Siamo orgogliosi…» - Le parole del centrocampista albanese

Nel postpartita di Torino–Inter, Kristjan Asllani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn commentando l'importante vittoria conquistata dai nerazzurri nella 36ª giornata di Serie A.

SUL MATCH- «E' sempre bello essere determinanti, ma non è tanto quello.

