Yemen Israele attacca il porto di Hodeida degli Houthi Mercoledì raid di Idf devastava aeroporto di Sanaa

Nuovi sviluppi nel conflitto yemenita: l'IDF ha lanciato un attacco contro il porto di Hodeida, dopo il bombardamento dell'aeroporto di Sana'a. Le azioni israeliane, che hanno messo in ginocchio le attività nella capitale yemenita, si sono svolte senza che Israele fosse informato del cessate il fuoco negoziato dall'amministrazione americana con gli Houthi, sollevando interrogativi sulle dinamiche geopolitiche della regione.

Nuovo attacco dell'Idf in Yemen ai danni degliHouthi. Colpito questa volto il porto di Hodeida, dopo il bombardamento dell'aeroporto di Sana'a. L'attacco dell'aeronautica israeliana aveva colpito i terminal della capitale Yemenita, bloccando ogni attività. Israele non sarebbe stato informato dall'amministrazione americana del cessate il fuoco negoziato con gli HouthiL'articolo Yemen, Israeleattacca il porto di HodeidadegliHouthi. Mercoledìraid di Idf devastava aeroporto di Sanaa proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Yemen, Israele attacca il porto di Hodeida degli Houthi. Mercoledì raid di Idf devastava aeroporto di Sanaa

