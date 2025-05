Xco Valle dei Templi di mountain bike | ecco tutti i nuovi campioni

Ad Agrigento si sono disputati i titoli regionali di cross country nell'ambito dell'XCO Valle dei Templi, una prova che fa parte sia del Mediterranea Mtb Challenge che della Coppa Sicilia. Questo evento ha rappresentato un punto di riferimento imperdibile per gli appassionati di mountain bike in Sicilia, caratterizzato da una sana competizione e da sfide entusiasmanti in tutte le categorie.

🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Xco Valle dei Templi di mountain bike: ecco tutti i nuovi campioni

