WWE | Sami Zayn sosteneva Sabu per la Hall of Fame già prima della sua dipartita

SamiZayn si era battuto per l’inserimento di Sabu nella Hall of Fame molto primadella scomparsa della leggenda della ECW. In un tweet del 2022, Zayn aveva chiaramente espresso la sua opinione scrivendo: “Sabu dovrebbe essere nella Hall of Fame.” Dopo la notizia della morte di Sabu, ha ripreso quel post, aggiungendo: “È un colpo al cuore. Stavo portando avanti di nuovo questa proposta poche settimane fa, dopo il suo ultimo match. Riposa in pace, Sabu. Unico nel suo genere, una leggenda assoluta e un vero innovatore del pro wrestling.”This is a gut punch. I was pushing this agenda again a few weeks ago after Sabu had his final match. RIP Sabu. One of a kind, absolute legend, and a true game changer for professional wrestling. SamiZayn (@SamiZayn) May 11, 2025 L’ultimo incontro di Sabu si è tenuto all’inizio di quest’anno, segnando la fine di una carriera durata decenni. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn sosteneva Sabu per la Hall of Fame già prima della sua dipartita

