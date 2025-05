WWE | Possibile rottura del naso per Lyra Valkyria

Eva Marie e il possibile ritorno in WWE: “Non ci si stanca mai della Eva-lution” - Eva Marie ha avuto due esperienze in WWE, durante le quali è stata per lo più criticata dal pubblico, fino al suo rilascio nel novembre 2021. Sono trascorsi più di tre anni dalla sua ultima apparizione in WWE, e ora ha parlato della possibilità di un ritorno. Parlando con Ring the Belle, Eva Marie è stata interrogata su un suo possibile ritorno in WWE. Ha affermato che le parole hanno potere e che crede nel manifestare le cose affinché diventino realtà. 🔗 Leggi su zonawrestling.net

Jeff Cobb “ironizza” sulle speculazioni sul suo possibile arrivo in WWE - Nella giornata di ieri si è diffusa l’indiscrezione secondo cui WWE e Jeff Cobb sarebbe in trattativa per un possibile approdo del wrestler a Stamford. Cobb è sotto contratto con la NJWP, ma in alcune occasioni lo abbiamo visto anche in AEW come ad esempio quando nel marzo 2023, in occasione di un episodio di Dynamite, affrontò Kenny Omega in un match valido per l’IWGP US Title.Cobb alimenta le speculazioni?Jeff Cobb, attualmente impegnato in Giappone nell’ambito della New Japan Cup, ha commentato via social le voci su di un suo possibile approdo in WWE, ironizzando sulla ... 🔗Leggi su zonawrestling.net