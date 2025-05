WWE | Nuovo nome in arrivo per Jeff Cobb?

JeffCobb è arrivato in WWE, ma potrebbe non mantenere il suo nome per molto tempo. Nonostante sia stato chiamato Cobb durante il suo debutto a Backlash, sembra che un Nuovonome possa essere in arrivo per l’ex stella di NJPWROH.Il 10 maggio 2025, la WWE ha registrato il marchio “JC MATEO”, seguendo i consueti termini per un Nuovo pseudonimo. Questa registrazione permetterà alla WWE di utilizzare il nome in occasione di performance di wrestling e altri contenuti online legati al mondo dello sport e dell’intrattenimento.IT'S JeffCobb!!! #WWEBacklash pic.twitter.comSbmSBqsIKn— WWE (@WWE) May 10, 2025 I fan su Twitter sono convinti che JC Mateo sarà il Nuovonome di JeffCobb, con il suo nome originale ridotto alle sue iniziali. Durante lo show post-Backlash, Big E ha chiamato la nuova Superstar della WWE “un uomo una volta chiamato JeffCobb” facendo presagire ulteriormente che un Nuovo soprannome sia in arrivo. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nuovo nome in arrivo per Jeff Cobb?

