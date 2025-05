WWE | Ecco le motivazioni dietro la sconfitta di Becky Lynch a Backlash

Tra i migliori match di Backlash, dal punto di vista della qualità dello scontro sul ring, c’è sicuramente l’incontro per il titolo intercontinentale femminile tra BeckyLynch e Lyra Valkyria. E, dopo aver già sconfitto The Man lo scorso anno per vincere il titolo mondiale NXT, Lyra ha avuto ancora una volta la meglio su Becky, che ha provato tutte le tattiche, legali e illegali, ma alla fine è caduta vittima di un rollup. Nonostante questo, però, Lynch ha continuato il suo attacco anche dopo la campanella, e lo scontro tra le due sembra essere lontano dal termine.Le motivazioni della sconfittaSecondo quanto riportato da Dave Meltzer nella radio del Wrestling Observer, dietro a questa sconfitta ci sarebbero delle motivazioni precise, e in particolare la volontà della WWE di elevare il più possibile Lyra Valkyria in questa faida, dandole una vittoria prima di un’eventuale passaggio di cintura proprio con Becky. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Ecco le motivazioni dietro la sconfitta di Becky Lynch a Backlash

