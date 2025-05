WWE | Drew McIntyre attenzionato dai medici dopo un brutto colpo subito a Backlash

Ieri notte a Backlash Fatal 4 Way per il WWE US Title che ha visto la partecipazione del campione Jacob Fatu, LA Knight, DrewMcIntyre e Damian Priest. Il match è stato molto caotico e combattuto e alla fine McIntyre e Priest, coinvolti in una aspra rivalità, si sono fatti fuori a vicenda. Lo scozzese ha subito un bruttocolpo ed è stato attenzionato dai medici WWE.Triple H rassicuraSecondo quanto evidenziato da da PWInsider, DrewMcIntyre è uscito malconcio da Backlashdopo essere finito rovinosamente sul pavimento in occasione della South Of Heaven subita per mano di Damian Priest. Lo scozzese, infatti, invece di finire sul tavolo (come da programmi) è caduto rovinosamente sul pavimento. Il personale WWE sta monitorando le sue condizioni. Durante la conferenza stampa post PLE, sono arrivate fortunatamente buone notizie. 🔗Leggi su Zonawrestling.net

