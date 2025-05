WWE | CM Punk nel mirino di John Cena dopo il main event di Backlash

JohnCena ha mantenuto il suo titolo indiscusso di campione del mondo WWE contro Randy Orton nel caotico mainevent di Backlash, ma sembra che CM Punk abbia già messo nel mirino il 17 volte campione. Subito dopo il match, Punk ha pubblicato una Storia su Instagram con uno screenshot del momento post-match di Cena, accompagnandolo con la didascalia “Per ora”, un chiaro segnale che il regno di Cena potrebbe avere i giorni contati.Il mainevent di Backlash è stato un confronto brutale tra due leggende. Orton e Cena si sono dati battaglia a suon di RKO, Attitude Adjustment e persino uno spot con un tavolo che ha spinto Orton a urlare: “Stupido fo****o tavolo”. Nonostante l’intensità dello scontro, Cena è riuscito a conservare il titolo ricorrendo a un colpo basso e a un colpo con la cintura, prima di schienare Orton per il conto finale. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk nel mirino di John Cena dopo il main event di Backlash

