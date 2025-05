WWE BACKLASH | John Cena batte Orton con tre arbitri fuori gioco e R-Truth di mezzo

JohnCena ha mantenuto il titolo indiscusso WWE sconfiggendo Randy Orton dopo 27 minuti e 50 secondi in un main event ricco di colpi di sCena a WWE BACKLASH 2025. Il match, che ha visto ben tre arbitri messi fuorigioco e l’intervento di R-Truth, ha tenuto i 17.000 spettatori della Enterprise Arena di St. Louis col fiato sospeso.L’inizio con il colpo basso di CenaMichael Cole ha ricordato che Cena e Orton si sono affrontati per la prima volta in un match singolo il 9 agosto 2001 al Brian Pillman Memorial Show. L’incontro è iniziato con Cena che ha offerto una stretta di mano, solo per colpire Orton con un dito nell’occhio quando l’avversario l’ha accettata.Dopo un tentativo di fuga di Cena, Orton lo ha raggiunto e riportato sul ring, dove ha montato il campione in un angolo colpendolo con pugni mentre il pubblico contava. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: John Cena batte Orton con tre arbitri fuori gioco e R-Truth di mezzo

WWE: A Backlash sarà John Cena vs Randy Orton, "un'ultima volta" - Nemmeno il tempo di lasciar sedimentare i risultati di WrestleMania 41, che Backlash è già dietro l'angolo. Il prossimo PLE, che si terrà il 10 maggio a St. Louis, avrà come sicuro protagonista il padrone di casa, Randy Orton, che appare sul poster ufficiale dell'evento. E già lo scorso lunedì a RAW sembra aver messo in chiaro le sue intenzioni, fissando il main event della serata."Un'ultima volta"Come riportato da WrestleVotes, infatti, il main event di Backlash sarà quasi certamente uno scontro tra Randy Orton e John Cena per il titolo mondiale della WWE.

WWE: Randy Orton promette di distruggere John Cena a Backlash - L'episodio di SmackDown della scorsa notte si è rivelato uno show ricco di sviluppi in vista di Backlash. A dare il via alle ostilità è stato Randy Orton, che affronterà John Cena a Backlash, a St. Louis.Orton è apparso durante l'inizio della terza ora dello show, accolto calorosamente dai fan che hanno intonato il suo nome a gran voce. Quando ha iniziato a parlare di John Cena, il pubblico ha reagito con fischi.

WWE: Cody Rhodes risponde al tradimento di John Cena - Durante Elimination Chamber, John Cena ha scioccato il mondo del wrestling schierandosi con The Rock e Travis Scott, voltando le spalle ai suoi principi dopo che Cody Rhodes aveva rifiutato l'offerta del Final Boss. Un cambiamento epocale che ha aggiunto improvvisamente pepe ad una rivalità che stava per scontentare molti dei fan, che speravano in CM Punk contro Cody Rhodes.Il ritorno a PhiladelphiaLo SmackDown di questa settimana si è svolto alla Wells Fargo Center di Philadelphia, proprio accanto al Lincoln Financial Field dove Rhodes aveva conquistato il WWE Championship a ...

