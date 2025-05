We plogging con Cem Due giornate a raccogliere rifiuti

Da ieri, armati di guanti e di sacchi centinaia di volontari stanno ripulendo l’Adda-Martesana dalle discariche a cielo aperto. Nuovo appuntamento con "We plogging", la corsa di primavera raccogliendo rifiuti organizzata da Cem, gestore del servizio di igiene urbana a cavallo tra hinterland e Brianza. I Comuni hanno risposto in massa all’iniziativa, più di mille iscritti da Trezzo a Bellinzago hanno sfidato il maltempo per restituire integrità al territorio. È la quarta edizione dell’evento, alla quale partecipano più di 40 città socie. "Un appuntamento molto significativo - dice il presidente Alberto Fulgione -: permette a tutti di prendersi cura dell’ambiente. È un segnale concreto di civiltà e rispetto degli spazi condivisi. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto con convinzione la diffusione di questa pratica e la risposta dei cittadini conferma che siamo sulla strada giusta". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - We plogging con Cem. Due giornate a raccogliere rifiuti

Ancora due settimane per partecipare a #ScattaSostenibile, il concorso a premi di CEM Ambiente. In palio tre biciclette - C’è tempo fino al 14 aprile per peertecipare a #ScattaSostenibile “Contro l’abbandono dei rifiuti – Mostra il tuo punto di vista” e vincere una bicicletta a pedalata assistita. È l’abbandono dei rifiuti il tema dell’edizione 2025 del contest di CEM Ambiente aperto a tutti coloro che vivono nei Comuni soci e che ogni giorno si impegnano per la cura dell’Ambiente e desiderano aiutarci a diffondere le buone pratiche della sostenibilità con un’immagine (fotografia, grafica, disegno, video o altre opere artistiche che possono essere riprodotte in una fotografia). 🔗Leggi su ilgiorno.it

CEM Ambiente. Il 10 e 11 maggio, torna il WE Plogging; un week end Raccogli & Cammina nei Comuni soci - Si terrà il 10 e 11 maggio 2025 la quarta edizione del WE Plogging, un Week End Raccogli & Cammina organizzato da CEM Ambiente sul territorio dei Comuni soci aderenti. Una due giorni di raccolta rifiuti, organizzata in autonomia dai partecipanti, cui possono partecipare sia i Comuni e le associazioni con propri eventi, che i singoli cittadini che scelgono, in autonomia di dedicare il loro tempo libero a pulire il parco dietro casa, le vie della città o il sentiero nel bosco. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Video Pantigliate, We Plogging di Cem Ambiente Video Pantigliate, We Plogging di Cem Ambiente

