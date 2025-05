’We did it’ antipasto dell’Orangerie Solo in autunno l’inaugurazione

Novità per l’Orangerie: l’inaugurazione ufficiale è prevista in autunno ma la prossima settimana, in assoluta anteprima, sarà ospitata la pièce teatrale ‘We did it’ del collettivo bolognese Ateliersi. Gli spettatori saranno accolti negli spazi esterni della struttura sabato 17 maggio alle ore 19, l’ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito www.eventbrite.itebiglietti-we-did-it. Lo spettacolo invita a riflettere su futuri ipotetici, ambiente e umanità, temi che sono il fulcro del lavoro delle aziende che hanno preso in concessione l’Orangerie.Regenesi e la start-up Regenstech infatti sono da anni specializzate in moda sostenibile e recupero nel settore tessile e puntano a creare un hub di rigenerazione nel quartiere Darsena. Maria Silvia Pazzi, fondatrice e Ceo di Regenesi e RegensTech, racconta: "La serata dedicata allo spettacolo ’We did it’ è frutto della collaborazione con l’università di Bologna ed è il primo passo nel percorso che vogliamo intraprendere con l’Orangerie: desideriamo creare qualcosa di diverso per la città di Ravenna, un punto di riferimento per coinvolgere cittadini e scuole nel dialogo sui temi della circolarità delle risorse e della sostenibilità ambientale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

