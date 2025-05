Wanted Posse Spettacolo al Cineteatro

Danza protagonista giovedì 15 maggio alle 20.30 al Cineteatro di Chiasso con “Dance N’Speak Easy“ dei WantedPosse. Il coreografo Njagui Hagbé e il regista Lafeuille hanno immaginato per questo Spettacolo un cocktail inaspettato che combina danza hip hop, canto e burlesque. Dance N’ Speak Easy ci riporta agli anni travolgenti del proibizionismo negli Stati Uniti, dando vita a personaggi forti con identità prese in prestito da diverse epoche e luoghi: sono presenti tutti i riferimenti afroamericani dagli anni ’20 del secolo scorso fino ai nostri giorni, compresa la blaxploitation degli anni ’70 e il gansta rap degli anni ’90. In un’esplosione di suoni e ritmi perfettamente arrangiati, costumi in stile anni Trenta, cinque uomini e una donna si esibiscono in una galleria di ritratti sullo sfondo della mafia, dell’alcool e della rivalità. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Wanted Posse. Spettacolo al Cineteatro

