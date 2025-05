Volontari della salute in azione

Stop alle attese infinite per una visita specialistica o un esame, anche se urgenti. A Lecco e a Osnago arrivano i Volontari dello Sportello per il diritto alla salute. Negli ospedali e nei poliambulatori dell’Asst di Lecco e nelle strutture private convenzionate ci vogliono fino a 5 anni per un elettrocardiogramma, 3 per un’ecografia ostetrica, 2 e mezzo per un ecodoppler, 2 per una ecografia all’addome sebbene per le prescrizioni urgenti non bisognerebbe andare oltre le 72 ore, i 10 giorni per le priorità a breve termine, dai 30 ai 60 per le prestazioni differibili e mai oltre i 6 mesi per quelle programmabili. Per diversi esami e visite non si sa nemmeno se e quando ci sarà posto."Al momento non abbiamo appuntamenti in agenda", rispondono spesso gli incolpevoli impiegati dei cup, i centri unici di prenotazione. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volontari della salute in azione

