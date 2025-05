VOLLEY NIGHT – Primi lampi d’azzurro mentre Trento festeggia e Perugia prepara la Champions

L'estate delle Nazionali italiane di volley si preannuncia ricca di emozioni, con la presentazione a Milano e una doppia amichevole tra Italia e Germania. Mentre l'eco del trionfo in Superlega di Trento risuona ancora, gli occhi sono puntati sull'ultima Coppa della stagione: la Champions, con Perugia pronta a scendere in campo. Le prime convocazioni di De Giorgi segnano l'inizio di un nuovo capitolo per il volley azzurro.

La presentazione delle Nazionali martedì a Milano, la doppia amichevole femminile tra Italia e Germania giovedì e venerdì, le prime convocazioni di De Giorgi: l’estate delle Nazionali italiane di VOLLEY è già iniziata ma ancora non si è spenta l’eco per il trionfo in Superlega di Trento e ancora si deve assegnare l’ultima Coppa della stagione, la Champions con Perugia in campo la prossima settimana in Polonia. Di tutto questo parleremo nella puntata di questa sera di VOLLEYNIGHT con Enrica Merlo, Paolo Cozzi e il telecronista di Eurosport Gianmario Bonzi. Il tutto ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - VOLLEY NIGHT – Primi lampi d’azzurro mentre Trento festeggia e Perugia prepara la Champions

