Virtua Fighter 5 R E V O è in arrivo su PS5 Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

SEGA ha appena annunciato che VirtuaFighter 5 R.E.V.O., nuova incarnazione della celebre serie di picchiaduro, è in arrivo su PlayStation 5, XboxSeries XS e su NintendoSwitch 2. L’annuncio è stato dato durante il VirtuaFighter Direct 2025 Spring, evento in live-streaming interamente dedicato alla serie. Anche se i dettagli restano scarsi, il progetto è già sufficiente a riaccendere l’interesse dei fan storici e ad attirare la curiosità di una nuova generazione di giocatori.Durante l’evento è stato mostrato un breve teaser trailer, con protagonista Wolf Hawkfield, storico wrestler canadese della saga, qui reintrodotto con un look più moderno ma fedele allo spirito originale. La sua presenza nel roster è un segnale chiaro: SEGA vuole mantenere un legame forte con le radici della serie. Tuttavia, il teaser non ha rivelato sequenze di gameplay né ha chiarito del tutto se “VirtuaFighter 5 R. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Virtua Fighter 5 R.E.V.O. è in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2

