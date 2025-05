Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime sconcerto e vicinanza alla giovane vittima di Violenza sessuale avvenuta in una discoteca della provincia di Firenze. La vicenda riporta alla luce l’urgenza di contrastare la cultura dello stupro con strumenti educativi, prevenzione e formazione sistemica nelle scuole e nei luoghi della movida. Un atto di coraggio . Violenza in discoteca , CNDDU : ‘Serve educazione al rispetto’ Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Manifestazioni di piazza: quando la violenza diventa un assist alla repressione, ma per disarmare serve l'ascolto - La manifestazione no ponte sfociata in scritte offensive sui muri e tafferugli con la polizia preoccupa chi vede sgretolare la propria autorita? e turba la vita di una citta? che in genere si consuma nell’apatia. In modo trasversale, tanti, tantissimi, si sono affannati a “prendere le distanze” e... 🔗Leggi su messinatoday.it