’Vino e Cibo’ di Riccardo e Roberta è stata giudicata Miglior trattoria

A Vino e Cibo il premio speciale ‘ Miglior trattoria ’ della guida dell’Espresso. Un angolo di paradiso nel cuore del centro storico di Senigallia, il luogo ideale per chi desidera immergersi nei sapori autentici, frutto dell’estro dello chef Riccardo Rotatori. Con i tavoli all’aperto si arriva quasi a quaranta coperti e il servizio è affidato alla sorella Roberta .Quella per la cucina è una passione che i due fratelli Rotatori coltivano da sempre: "Io sono cresciuto nella cucina del ristorante di mio zio a Serra de’Conti – spiega lo chef – rubavo con gli occhi i segreti e cucinare è stata sempre la mia passione. Aiutavo lo zio con i matrimoni, e dopo un anno di ragioneria ho capito che la cucina era la mia strada: allora c’erano due scuole di cucina a Senigallia, una al Panzini e l’altra all’Hotel Marche, io ho frequentato la seconda e poi ho fatto la gavetta facendo le stagioni, fino ad avere un locale tutto mio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il piccolo paradiso al femminile di vino e cibo nascosto nel cuore di Reggio Emilia - Via Panciroli è una deliziosa via pedonale che porta verso il centro storico di Reggio Emilia. Ci sono diversi negozi, qualche bar, le vetrine sono curate e alcuni locali hanno dehors dove poter fare accomodare fuori i clienti. Quasi alla fine, un angolo con due vetrate spicca tra tutti. Le vetrofanie comunicano il nome, ma ancor più del nome attira ciò che c’è dietro i vetri. Ceramiche, piccoli oggetti di design, cibo confezionato, tra pasta, sughi, conserve o caffè. 🔗 Leggi su gamberorosso.it

Il centro si inebria dei profumi del vino e del buon cibo con 'Calici di primavera' - Torna ‘Calici di Primavera’. La manifestazione è in programma da venerdì 11 a domenica 13 aprile, in centro storico. Tre giorni dedicati alla degustazione di vini con cantine provenienti da diverse zone d'Italia e specialità culinarie per chi vuole accompagnare i calici.Iscriviti al canale... 🔗 Leggi su ferraratoday.it

Dazio non ti temo: le eccellenze di cibo e vino sfidano Trump a testa alta. L’asso nella manica? La qualità del Made in Italy - Dazi Usa, l’Italia non trema. Anzi: le eccellenze italiane del food&wine si dicono pronte a sfidare Trump a testa alta (e schiena dritta), forti di una qualità indiscussa dell’agroalimentare e del vitivinicolo che da sempre dominano, tra tradizione e innovazione, sapienza artigianale e declinazione imprenditoriale alle nuove tecnologie, il mercato internazionale.Pertanto, ormai non si contano più i nomi punta del settore che negli ultimi giorni hanno argomentato a suon di dati e di riscontri sul campo la sicurezza opposta alla sfida americana con la minaccia dei dazi, agitata come uno ... 🔗Leggi su secoloditalia.it