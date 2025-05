Vinicius preso in giro con una palla da spiaggia è uno sfottò per il Pallone d’Oro | volano insulti

Durante un recente incontro tra Real Madrid e Barcellona, Vinicius Jr. è stato vittima di uno sfottò da parte dei tifosi avversari, che lo hanno preso in giro mostrando una palla da spiaggia, un chiaro riferimento al Pallone d'Oro. La situazione ha immediatamente acceso gli animi, con il calciatore brasiliano che ha risposto con insulti e provocazioni, trasformando il momento in una vivace controversia tra le due tifoserie.

Viniciuspreso in giro a Barcellona con una palla da spiaggia: è uno sfottò per il Pallone d'Oro. Il calciatore del Real Madrid risponde con insulti e provocazioni verso il gruppo di tifosi avversari vicini a lui. 🔗Leggi su Fanpage.it

