"Presidio del territorio" e "Movida sostenibile". Le due direttrici seguite da Palazzo Vecchio sul fronte sicurezza. L’amministrazione comunale ha attivato la convenzione con l’Associazione nazionale Carabinieri 1821 Pegaso. Obiettivo, l’impiego dei "volontari per la sicurezza" che sorveglieranno giardini pubblici e piazze con squadre formate da due-tre persone. Almeno 60 volontari per 300 servizi, giorno e notte, sei giorni su sette dal lunedì al sabato (15-24), tappezzando trenta giardini inseriti nella lista dei luoghi da monitorare, inseriti in 10 itinerari concertati dall’assessorato alla Sicurezza di Andrea Giorgio, dalla polizia municipale e dai Quartieri."È un progetto importante per aumentare il presidio del territorio, grazie all’esperienza di Carabinieri in pensione e dei volontari tutti dell’associazione – commenta Giorgio –. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigilantes in 30 parchi . La carica dei volontari. Movida, ecco gli steward

