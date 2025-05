Vigevano | Ztl e multe a raffica spauracchio class-action per il Comune

Vigevano, 11 maggio 2025 – La Ztl continua a essere un problema di primo piano in città. Le migliaia di multe elevate in pochi mesi a residenti ed esercenti per avere utilizzato i varchi indicati sta diventando un vero e proprio caso. Tanto che il gruppo dei LiberalConservatori sta lavorando per mettere a punto una class-action, vale a dire un'azione legale collettiva per tutelare tutti coloro che hanno ricevuto a casa numerosi verbali. C'è stato chi se n'è visti recapitare qualche decina. Con gli esponenti del gruppo di minoranza Furio Suvilla e Claudia Montagnana c'è anche Simone Vacchelli, che è il portavoce dei residenti della Zona a traffico limitato che, per chiedere che il regolamento sia rivisto, hanno raccolto già oltre 400 firme. Quello che chiedono i promotori dell'iniziativa è disattivare le telecamere ai varchi d'ingresso della Ztl e provvedere ai controlli di accesso manualmente, almeno sino a quando il regolamento attualmente in vigore non sarà rivisto.

