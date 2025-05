Vietato giocare ai scacchi | l’ultima prescrizione dei Talebani in Afghanistan

La foto che vedete qui sopra è un lontano ricordo. E’ del 2021 ed è stata scattata in una scuola per ragazze. Ora però in Afghanistan sarà negato anche agli uomini sedersi di fronte a delle scacchiere. La già notevole lista di divieti del governo dei Talebani in Afghanistan si allunga un altro po’. All’elenco si aggiungono appunto gli scacchi fino a nuovo avviso per timore che possano essere una fonte di gioco d’azzardo e quindi violino la moralità. Gli scacchi “sono considerati un mezzo per scommettere denaro“, il che è proibito dalla legge sulla diffusione della virtù e la prevenzione del vizio (c’è anche una sigla: Pvpv), approvata lo scorso anno, ha detto Atal Mashwani, portavoce della Direzione sportiva. Trattandosi di un argomento di “questioni religiose“, “gli scacchi saranno sospesi in Afghanistan finché queste considerazioni non saranno affrontate”, ha aggiunto senza specificare la sanzione per la violazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vietato giocare ai scacchi: l’ultima prescrizione dei Talebani in Afghanistan

