Vieira | "Futuro ancora al Genoa? Penso solo a finire bene la stagione Il pari è meritato Sull'Inter"

L`allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida pareggiata per 2-2 in rimonta contro il Napoli. ORGOGLIO. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thorsby: «Il mio impegno per la Terra con il Genoa. Vieira è la mia fortuna per un motivo. Norvegia-Italia per il Mondiale: sarà una partita spettacolo, penso che…» - Le parole di Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, sulla sua stagione in Serie A con il club rossoblù. Tutti i dettagli Ecologista impegnato, Morten Thorsby appoggia le iniziative green. Di questo ed altro il norvegese del Genoa ed ex Sampdoria ha parlato con La Gazzetta dello Sport. COME STA LA TERRA – «Siamo ancora un […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Vieira parla del suo futuro: «Lasciare il Genoa? Tante voci, ma io penso questa cosa. Sulla gara contro la Lazio…» - Genoa Lazio,il tecnico dei rossoblù Patrick Vieira ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida: le sue parole Il tecnico rossoblù Patrick Vieira, ha voluto ai canali ufficiali della squadra caricare ulteriormente la squadra in vista di Genoa Lazio. Serve un match perfetto, ma soprattutto un grande clima sugli spalti. Ecco le parole del tecnico. LETTURA PERFETTA – «Serviranno […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Genoa, Blasquez: «Futuro Vieira? Contratto chiaro, deve rimanere! Il nostro obiettivo non è la salvezza…» - Le parole di Andreas Blasquez, CEO del Genoa, sul futuro di Patrick Vieira sulla panchina dei rossoblù. I dettagli in merito Andreas Blasquez ha parlato ai microfoni di Primocanale del momento del Genoa e del futuro di Patrick Vieira. FUTURO VIEIRA – «E’ una grande persona e un grande allenatore. Una persona che ha saputo unire la squadra che lui […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Genoa, Vieira: "Mio futuro? Penso solamente al presente" - Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, rimandando ogni discorso per il suo futuro: “Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro obiettivo. È ... 🔗m.tuttojuve.com

Genoa, Vieira: "Mio futuro? Penso solamente al presente" - Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa, rimandando ogni discorso per il suo futuro: “Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro ... 🔗tuttojuve.com

Vieira ancora sulla panchina del Genoa? Lui non si sbilancia: "Penso al presente" - Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro, seppur rimandando ogni discorso al prossimo futuro: “Ma voi mi conoscete bene: ora è importante non ... 🔗msn.com