Vieira | Per noi è importante fare una bella partita vogliamo finire bene e per la prossima stagione…

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoblù contro il Napoli Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Genoa. Di seguito le sue parole. partita – «E’ importante per noi di fare una bellapartita, credo che l’abbiamo fatto contro . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vieira: «Per noi è importante fare una bella partita, vogliamo finire bene, e per la prossima stagione…»

Vieira: «Empoli? Il mio Genoa è concentrato per fare una partita importante. Quel giocatore sta facendo progressi» - Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro l’Empoli. Le parole in conferenza stampa Vieira, allenatore del Genoa, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Empoli di domenica. PARTITA IMPORTANTE – «E’ una partita importante. Ma non più importante della prossima di Cagliari o dell’ultima di […] 🔗Leggi su calcionews24.com

