Vieira | Orgoglioso di come abbiamo giocato pareggio meritato e la strada è quella giusta

In breve da Zazoom:

Dopo il pareggio contro il Napoli, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha condiviso le sue impressioni sulla partita ai microfoni di DAZN. Con grande orgoglio, il tecnico ha sottolineato l'intensità e la personalità mostrata dalla sua squadra sul campo, segnando un passo avanti significativo nel percorso della stagione. Ecco le sue parole in merito alla prestazione dei rossoblù.

Inzaghi a Sky: «I 5 cambi erano forzati, siamo in difficoltà. Dopo il gol di Solet non abbiamo più giocato! L”espulsione? A volte l’adrenalina gioca brutti scherzi». Poi risponde sul rinnovo - di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro l’UdineseIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria ottenuta dalla propria squadra nel 30° turno del campionato di Serie A.QUANTO PESA UNA VITTORIA IN QUESTO MODO? COSA E’ SUCCESSO NEL FINALE? – «Rischiavamo di non vincere una partita che nel primo tempo abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, avremo meritato più dei due gol. 🔗Leggi su internews24.com