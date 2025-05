Vieira non la pensa come Conte | “Abbiamo messo in difficoltà il Napoli il pareggio lo abbiamo meritato”

Immobile: «Il Napoli a volte sembra bloccato dalla paura di vincere. Conte non pensa ad altro che allo scudetto» - L’ex capitano della Lazio Ciro Immobile, intervistato da Repubblica, ha parlato della scuola calcio che ha creato in provincia di Napoli e del suo arrivo in Turchia.Immobile: «Il Napoli a volte sembra bloccato dalla paura di vincere»A Torre Annunziata e Torre del Greco è nata la Immobile Academy:«E’ sempre stato il mio sogno creare una scuola calcio dove sono cresciuto. E’ una zona difficile, mancano strutture. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Vieira avvisa il Napoli e Conte: “Vogliamo vincere contro una big, andremo lì e ci proveremo” - Patrick Vieira avvisa il Napoli e Antonio Conte in vista della partita che il Genoa andrà a giocarsi al Maradona nel prossimo turno di campionato: "Vogliamo vincere contro una big, andremo lì e ci proveremo".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Conte: “Como avversario temibile, ma il Napoli pensa solo alla vittoria” - Conte: “Como avversario temibile, ma il Napoli pensa solo alla vittoria”">Il tecnico azzurro ha presentato la sfida di domani contro i lariani. Focus su infortuni, obiettivi e risposta alle voci di mercato. “Spinazzola e Olivera tornano tra i convocati”.Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Como e Napoli, valida per la 26ª giornata di Serie A. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione contro una squadra in forte crescita. 🔗Leggi su napolipiu.com

