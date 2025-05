Vieira | Contento di aver aiutato l’Inter? La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti

L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha espresso la sua soddisfazione dopo il pareggio con il Napoli, intervenendo ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha sottolineato l'intensità e la personalità mostrata dalla sua squadra, evidenziando i progressi compiuti nel corso della stagione. Vieira ha dichiarato di essere orgoglioso del risultato ottenuto, ritenendo meritato il gol del pareggio conquistato dai suoi giocatori.

L’allenatore del Genoa Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della gara contro il Napoli.Le parole di Vieira«Sono molto orgoglioso perché abbiamo giocato con intensità e personalità. Stiamo continuando sulla strada giusta. Abbiamo giocato alti per provare a vincere e abbiamo messo in difficoltà il Napoli. Il gol del pareggio lo abbiamo meritato. Sono Contento di quello che ho visto».Il prossimo anno ripartirà dal Genoa?«Siamo in un momento in cui escono tanti nomi. Il mio focus è su cercare di finire al meglio la stagione. In queste ultime partite abbiamo dimostrato che siamo concentrati su questo finale. Quando vediamo i giovani che danno intensità sappiamo che è una cosa positiva».Contento di averaiutatol’Inter nella corsa scudetto?«La nostraattenzione era solo su riuscire a prenderepunti. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vieira: «Contento di aver aiutato l’Inter? La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti»

