Vieira a Dazn | Se sono contento di aver fatto un favore alla mia ex squadra? Il focus era fare punti con una big dopo la sconfitta col Milan

L'ex Inter Patrick Vieira, attuale allenatore del Genoa, ha espresso il suo orgoglio dopo il pareggio 2-2 contro il Napoli di Antonio Conte. Un risultato che non solo ha sorpreso, ma ha anche riacceso la lotta per il titolo, con solo due turni rimasti al termine del campionato. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo interessante sulle ambizioni e sulle sfide affrontate dalla sua squadra.

Vieira, l’ex Inter e attuale allenatore del Genoa ha commentato il pareggio con il Napoli di Conte: le sue dichiarazioniL’ex Inter Patrick Vieira si è dimostrato orgoglioso del pareggio significativo ottenuto dal Genoa sul campo del Napoli di Antonio Conte. Questo 2-2 riaccende ulteriormente la competizione per il titolo, con solo due turni rimasti alla conclusione del campionato.LE PAROLE DI Vieira – «sono molto orgoglioso perché abbiamo fatto una gara di personalità e intensità. Siamo sulla strada giusta. Abbiamo preso gol ma abbiamo sempre giocato alti, mettendo il Napoli in difficoltà. Il pari è meritato, sono molto contento di ciò che abbiamo fatto vedere come squadra.Escono tante voci, io voglio finire il campionato bene. Abbiamo dimostrato oggi e col Milan che siamo concentrati sul presente. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vieira a Dazn: «Se sono contento di aver fatto un favore alla mia ex squadra? Il focus era fare punti con una big dopo la sconfitta col Milan»

Vieira a Dazn: «Contento di come l'abbiamo gestita! Stiamo facendo di tutto per salvarci…» - di RedazioneIl tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato cosi nel post gara della sfida contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioniCosi Patrick Vieira ai microfoni di Dazn nel post Inter Genoa: SULLA PARTITA– «Eravamo pronti a soffrire: abbiamo avuto momenti difficili, ma sono contento di come l'abbiamo gestita. Abbiamo avuto personalità e organizzazione, bella prova di squadra. La qualità tecnica e individuale dell'Inter alla fine è risultata tanta, ma sono molto contento per la partita che abbiamo fatto.

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Sono molto orgoglioso, abbiamo fato un ...

L`allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida pareggiata per 2-2 in rimonta contro il Napoli. ORGOGLIO - `Sono molto orgoglioso.

Un grandissimo risultato per il Genoa sul campo del Napoli. Ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico del Genoa Patrick Vieira che ha parlato sulla gestione della squadra: "Sono ...