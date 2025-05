Via Vinaria a Montecarlo Profumi del territorio dentro ad un bicchiere

Il kit da degustazione si dovrà acquistare in piazza d’Armi e non più nelle fattorie, allo stesso modo le bottiglie acquistate nelle cantine si potranno ritirare alla Pro Loco che insieme al Comune organizza l’evento. Sono le novità principali di Via Vinaria che, come da noi anticipato, si svolgerà a Montecarlo il 17 e 18 maggio e che è stata presentata ieri in conferenza stampa dal sindaco, Marzia Bassini e dall’assessora alla Doc, al turismo e agli eventi di promozione, Giulia Centoni. Il costo del kit (che comprende il calice da collezione serigrafato, il porta bicchiere e un gadget) è di 20 euro, 15 per gli associati Ais (associazione sommelier) e Fisar (Federazione sommelier, albergatori e ristoratori). I biglietti sono validi per entrambi i giorni: sabato 17 e domenica 18.Altra novità è rappresentata dalla possibilità di acquistare i tagliandi in prevendita da domani 12 maggio recandosi all’ufficio cultura del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Vinaria a Montecarlo. Profumi del territorio dentro ad un bicchiere

