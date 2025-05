via paolo rona pompiere eroe salvò vite sulla nave concordia

Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 non Salvò solo la propria famiglia ma anche un paraplegico che era rimasto intrappolato e aiutò tanti altri passeggeri che come lui si trovavano a bordo della Costa Concordia, naufragata all’Isola del Giglio. Poco più di un anno e mezzo dopo, una malattia che non lascia scampo si è portata via il pompiereeroe ad appena cinquantanni.Ma PaoloRona sarà ricordato da tutti e per sempre. Ieri mattina, nella zona artigianale di frazione Calderari, al caposquadra dei vigili del fuoco è stata intitolata una strada. "Non si sarebbe potuto scegliere una via migliore – ha detto il figlio di Paolo, Mattia Rona, facendo commuovere tutti – In questa strada mio fratello Federico e io venivamo a cercare funghi. Per noi è una strada del cuore". In accordo con la famiglia, alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni comunali del territorio (Pavia, Marcignago, Borgarello, Siziano, Vellezzo Bellini, Bornasco e Zeccone) e il deputato Alessandro Cattaneo che, quando era sindaco di Pavia, aveva conferito a Rona la benemerenza di San Siro. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

