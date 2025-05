Via Favero il verdetto del tribunale Stop ai lavori nell’area verde | Riconosciuta servitù ai residenti

Non è la fine, ma senz’altro una svolta importante. Il tribunale ha disposto il blocco immediato dei lavori edilizi in corso nell’area di via Favero-via Serao, a seguito del riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio gravante sul terreno oggetto dell’intervento. Il giudice ha accolto il ricorso presentato da una residente, ritenendo sussistente il diritto di servitù a favore di alcune abitazioni del quartiere, e ha ordinato alla società La Nuova Residenza di interrompere ogni attività edilizia sull’area. Insomma, per i residenti del quartiere – che a più riprese si sono spesi nel tentativo di salvaguardare l’area verde evitando i lavori edilizi – è comunque una vittoria.Politicamente, a occuparsi della questione fin dalle origini è stata l’attuale assessore agli Affari Legali, Francesca Savini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Favero, il verdetto del tribunale. Stop ai lavori nell’area verde: "Riconosciuta servitù ai residenti"

