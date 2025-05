Via Emilia scontro fra tre veicoli | un ferito

Un incidente ha coinvolto tre veicoli, nella serata di sabato 10 maggio, lungo la via Emilia Parmense. Intorno alle 22, per cause ancora da chiarire, si è verificato il sinistro. Una la persona ferita e medicata. La Polizia Locale si è recata sul posto per i rilievi. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Via Emilia, scontro fra tre veicoli: un ferito

Segui queste discussioni sui social

Rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: la valutazione della pericolosità sociale non si basa solo su condanne penali passate https://www.meltingpot.org/2025/05/rilascio-o-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-la-valutazione-della-perico… Leggi la discussione

Emilia Clarke https://www.girlselfie.com/645362/emilia-clarke-307/ #Celeb #CelebPortraits #celebrities #Celebrity #clarke #Emilia #portraits Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tremendo incidente in strada: scontro fra tre auto. Interviene l’elisoccorso - Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 640, tra Agrigento e Caltanissetta, all’altezza del centro commerciale “Le Vigne”. L’impatto, che ha coinvolto tre autovetture, ha causato diversi feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni.Intervento dell’elisoccorso e soccorsi sul postoSul luogo dello scontro è intervenuto un elicottero del 118 per trasportare il ferito più grave in una struttura ospedaliera specializzata. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Violento scontro tra tre veicoli, una utilitaria si ribalta: donna trasportata in ospedale - Poco dopo le 19 di domenica (9 marzo) è avvenuto in incidente in via Canale Molinetto, direzione di marcia Punta Marina, un centinaio di metri dopo il ristorante Molinetto: per cause ancora da accertare da parte della Polizia locale di Ravenna si sono scontrati tre veicoli, una Lancia con a bordo... 🔗Leggi su ravennatoday.it

Incidente via Aurelia: tre feriti in uno scontro tra auto, strada chiusa al traffico - Traffico congestionato sulla via Aurelia a causa di un incidente stradale. Tre le persone rimaste ferite in uno scontro che ha coinvolto altrettanti veicoli. Il sinistro intorno alle 16:00 di oggi - mercoledì 19 marzo - ha determinato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Roma... 🔗Leggi su romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Via Emilia, scontro fra tre veicoli: un ferito; Scontro tra auto sulla via Emilia, due donne ferite. Traffico paralizzato con lunghe code; Scontro auto-camion: un ferito grave, via Emilia chiusa; Violento frontale sul cavalcavia della Via Emilia a Vizzolo, in tre finiscono all’ospedale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via Emilia, scontro fra tre veicoli: un ferito - Un incidente ha coinvolto tre veicoli, nella serata di sabato 10 maggio, lungo la via Emilia Parmense. Intorno alle 22, per cause ancora da chiarire, si è verificato il sinistro. Una la persona ferita ... 🔗ilpiacenza.it

Scontro tra auto e ambulanza nel Lodigiano: grave bimbo di 3 anni. Otto i feriti, tre sono bambini - L’incidente è avvenuto a Secugnago, lungo la via Emilia. Il piccolo è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza ... 🔗msn.com

Grave incidente sulla statale via emilia a Secugnago, 8 feriti tra cui tre bambini - Un grave incidente a Secugnago lungo la statale via Emilia coinvolge un’ambulanza e un’auto ribaltata con otto feriti, tra cui tre bambini; i carabinieri indagano sulle cause e gestiscono il traffico. 🔗gaeta.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: