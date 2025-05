Vetri sfondati sigarette e gratta e vinci rubati | notte folle a Pergine

In breve da Zazoom:

Nella notte tra il 9 e il 10 maggio, un presunto ladro di 36 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri di Pergine e Borgo Valsugana. L’uomo è accusato di aver perpetrato furti in quattro attività commerciali del centro di Pergine. L'operazione è scattata dopo l'allerta di un allarme proveniente da una tabaccheria in via Monte, dando inizio a un’incessante caccia all'uomo.

È finito in manette il 36enne marocchino che nella notte tra il 9 e il 10 maggio è stato sorpreso dai carabinieri di Pergine e Borgo Valsugana dopo aver messo a segno colpi in quattro attività del centro cittadino Perginese.Tutto è partito dall’allarme di una tabaccheria di via Monte. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Vetri sfondati, sigarette e gratta e vinci rubati: notte folle a Pergine

Su altri siti se ne discute

Vetri sfondati, sigarette e gratta e vinci rubati: notte folle a Pergine - È finito in manette il 36enne marocchino che nella notte tra il 9 e il 10 maggio è stato sorpreso dai carabinieri di Pergine e Borgo Valsugana dopo aver messo a segno colpi in quattro attività del centro cittadino perginese.Tutto è partito dall’allarme di una tabaccheria di via Monte... 🔗Leggi su trentotoday.it

Furto in bar tabacchi, trafugati Gratta e vinci e sigarette - Tempo di lettura: < 1 minutoColpo nella notte ai danni di un bar tabacchi nella frazione di Poderia di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno. I ladri hanno forzato la saracinesca dell’attività commerciale e si sono introdotti all’interno, trafugando un ingente quantitativo di Gratta e Vinci e numerose stecche di sigarette.A scoprire il furto è stato il titolare del bar tabacchi giunto per l’apertura mattutina, sul posto i carabinieri della Compagnia di Sapri per i rilievi del caso. 🔗Leggi su anteprima24.it

Erano il terrore delle tabaccherie nel Casertano, rubati soldi, sigarette e Gratta e Vinci: 6 arresti - Maxi furti in almeno tre tabaccherie nella provincia di Caserta nei primi mesi del 2024; a distanza di un anno, sei persone sono state arrestate dai carabinieri.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vetri sfondati, sigarette e gratta e vinci rubati: notte folle a Pergine; Spaccata in tabaccheria ad Ostiglia, rubati gratta e vinci, sigarette e mille € in contanti; Spaccata in tabaccheria a Ostiglia: rubati gratta e vinci, sigarette e mille euro in contanti; Bar Edera nel mirino dei ladri: spariti gratta e vinci, sigarette e soldi della cassa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pergine, rubati “gratta e vinci” e sigarette: arrestato un 36enne - Prima del furto le effrazioni: il piano ha visto una delle porte a vetri della tabaccheria rottaa con il chiusino di ghisa di un tombino. Lo stesso colpo presso un’altra attività commerciale, sullo st ... 🔗msn.com

GUIDONIA - La “Banda del Buco” in tabaccheria: razzia di sigarette e Gratta e Vinci - Il buco praticato sulla vetrata blindata dai ladri Quattro uomini incappucciati hanno forzato la saracinesca e sfondato il vetro blindato del negozio ... il “lavoro” facendo razzia di tabacchi, Gratta ... 🔗tiburno.tv

Fa razzia di sigarette e Gratta e Vinci, denunciano - Una volta entrato all’interno, l’autore si è impossessato di numerosi pacchetti di sigarette e Gratta e Vinci, per poi darsi alla fuga. Dopo pochi minuti, è arrivata sul posto una pattuglia della ... 🔗livingcesenatico.it