Verstappen in Ferrari conferma pazzesca | test in segreto

Mentre le voci su un suo possibile addio a Red Bull impazzano, zitto zitto, Max si è fatto un bel giro con Ferrari. E’ tutto vero, c’è anche la foto! Anche quest’anno, come lo scorso quando lo scandalo di Christian Horner è calato come un falco a caccia di una preda su Red Bull minando le fondamenta di una delle scuderie più vincenti e premiate della storia recente della Formula Uno, alcune voci maligne si sono iniziate a susseguire rapidamente. Sono quelle che vedono Max Verstappen, campione e stella della squadra di Milton Keynes, vicino ad un addio clamoroso dalla scuderia con cui ha vinto tutti i propri titoli iridati.Un vero professionista come Max non risponderà mai a queste insinuazioni, anche se avesse davvero deciso di lasciare la squadra per l’addio di Adrian Newey o per la questione del cambio di fornitura di power unit per la scuderia che dall’anno prossimo, lascerà la Honda con cui ha vinto tutto per produrre un motore di propria fabbricazione. 🔗Leggi su Sportface.it