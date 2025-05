Verona-Lecce 1-1 | Coppola replica al vantaggio di Krstovic

Verona, 11 maggio 2025 – Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Lecce. Un pari da cui traggono senza dubbio maggior giovamento i gialloblù, che si portano infatti a +5 dal terzultimo posto attualmente occupato dall’Empoli, agganciato a quota 28 proprio dai salentini. In una gara inevitabilmente condizionata dalla tensione per la posta in gioco succede tutto nei primi 45’: a passare in vantaggio pochi istanti dopo la mezz’ora è il Lecce con Krstovic che, imbeccato da Tete Morente, non manca l’appuntamento con il gol superando Montipò. L'1-0 giallorosso durà però appena 10’ perché al 41’, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Coppola di testa sigla l’1-1. Un pari che sembra ridare fiducia ai giallorossi, ma nella ripresa succede poco o nulla con il risultato che resta bloccato in parità fino al triplice fischio di Maresca. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Verona-Lecce 1-1: Coppola replica al vantaggio di Krstovic

Segui queste discussioni sui social

#SerieA | Hellas e #Lecce pareggiano a #Verona: la situazione in zona retrocessione Leggi la discussione

Alle 11:00 il circolo Uaar di #Verona vi aspetta con Davide Formenti: il divulgatore scientifico ci racconterà la storia della conquista dello #spazio, dal progetto Apollo all’attuale progetto Artemisit/appuntamenti/2025-05-10-verona-inc… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Tradimento, replica puntate serali 11 aprile 2025 | Video Mediaset - Triplo appuntamento stasera – venerdì 11 aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 142, 143 e 144 in replica streaming.Behram convince Oylum a seguirlo, minacciando di far sparare a Tolga. I due arrivano nella residenza di Cemalettin dove Oylum conosce parte della famiglia del suo futuro sposo.Oylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle loro nozze circola già in rete. 🔗Leggi su superguidatv.it

Replica La Promessa in streaming puntata 11 marzo 2025 | Video Mediaset - Nuovo appuntamento oggi – martedì 11 marzo 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Jana continua a pensare alla situazione di Donna Pia ed è molto preoccupata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗Leggi su superguidatv.it

Soverato, domani alle 11 in replica “Ingresso Libero” su Radio Valentina con ospiti il Concorso Letterario “Calabria in Versi” e i NIMBY - Domani, alle ore 11:00, torna in replica su Radio Valentina Soverato il programma “Ingresso Libero”, condotto da Frank Teti. Durante la puntata, gli ascoltatori avranno l’opportunità di approfondire il Concorso Letterario “Calabria in Versi”, celebrare la cultura della regione con le Giornate FAI di Primavera e scoprire la musica corale calabrese. In più, spazio alla musica con il convegno sulla musica corale in Calabria e un’intervista con i NIMBY, band che presenterà il loro terzo LP. 🔗Leggi su laprimapagina.it

Ne parlano su altre fonti

Verona-Lecce 1-1: Coppola replica al vantaggio di Krstovic; Coppola risponde a Krstovic: il Verona fa un passo verso la salvezza, il Lecce no; Serie A, Verona-Lecce 1-1. Alle 18 c'è Torino-Inter e alle 20:45 Napoli-Genoa - Torino-Inter, le formazioni ufficiali; Serie A, Verona-Lecce 1-1: salentini agganciati dall'Empoli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Verona-Lecce 1-1: Coppola replica al vantaggio di Krstovic - Al Bentegodi succede tutto nel primo tempo: i salentini sbloccano la situazione alla mezz'ora grazie al montenegrino, ma poi vengono ripresi dal colpo di testa del difensore gialloblù al 41' ... 🔗sport.quotidiano.net

Verona-Lecce 1-1: gol di Krstovic e Coppola. L'Hellas fa un altro passo della salvezza, salentini terz'ultimi a pari punti con l'Empoli - LECCE (4-2-3-1) - Falcone; Guilbert (46' Danilo Veiga), Baschirotto, Gaspar (75' Tiago Gabriel), Gallo; Coulibaly, Pierret (65' Berisha); N'Dri (55' Banda), Helgason, Morente (55' Pierotti); Krstovic. 🔗eurosport.it

Verona Lecce 1-1: a segno gli obiettivi Juve Krstovic e Coppola nel match salvezza. Come cambia la classifica di Serie A - Verona Lecce 1-1: in gol gli obiettivi Juve Krstovic e Coppola nel delicato match salvezza. Come cambia la classifica di Serie A È terminata in parità la sfida salvezza del Bentegodi tra Verona e Lecc ... 🔗juventusnews24.com