Verissimo Sandro Giacobbe e la malattia | Non voglio lasciare le persone che amo

(Adnkronos) – SandroGiacobbe è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo insieme alla moglie Marina Peroni. Il cantautore ha parlato della malattia alla prostata, che gli è stata diagnostica dieci anni fa, e delle sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi mesi. SandroGiacobbe ha parlato degli ultimi dieci anni della sua vita .L'articolo Verissimo, SandroGiacobbe e la malattia: "Non vogliolasciare le persone che amo" proviene da Webmagazine24.

Verissimo, Sandro Giacobbe e la malattia: “Non voglio lasciare le persone che amo” - (Adnkronos) – Sandro Giacobbe è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo insieme alla moglie Marina Peroni. Il cantautore ha parlato della malattia alla prostata, che gli è stata diagnostica dieci anni fa, e delle sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi mesi. Sandro Giacobbe ha parlato degli ultimi dieci anni della sua vita […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Sandro Giacobbe in carozzina per la malattia: «Non posso più camminare» - Non è facile affrontare il dolore quando arriva all’improvviso e ti cambia la vita. Ancora più difficile è farlo sotto i riflettori, con la consapevolezza che ogni parola e ogni gesto verranno osservati e commentati. Sandro Giacobbe ha scelto di farlo a modo suo, senza maschere, seduto su una carrozzina che lui stesso definisce la sua «Ferrari», con il sorriso di chi ha deciso di non arrendersi. Ospite a Domenica In, il cantautore genovese ha raccontato a Mara Venier il percorso doloroso che sta affrontando da anni. 🔗Leggi su iodonna.it

Sandro Giacobbe toglie la parrucca in diretta a Domenica In: “Questi gli effetti della malattia” - Sandro Giacobbe, popolare cantautore e autore di molti successi musicali, è stato ospite della 27esima puntata di Domenica In, andata in onda il 16 marzo, dove ha raccontato la sua malattia. Il popolare cantautore, accolto nel salotto di Mara Venier, ha ripercorso le drammatiche tappe che lo hanno portato a scoprire, nel 2014, di avere un tumore alla prostata, curato con successo attraverso un intervento chirurgico. 🔗Leggi su lapresse.it

