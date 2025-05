Verissimo Paola Caruso ha annullato le nozze | Eravamo in una relazione a quattro

Paola Caruso ha scioccato il pubblico con una rivelazione nella puntata di Verissimo dell'11 maggio 2025, svelando di aver annullato le nozze con Gianmarco. Nel corso dell'intervista, la showgirl ha raccontato di aver scoperto bugie e segreti inaccettabili, portandola a prendere una decisione dolorosa ma necessaria. La sua storia di amore e delusione ha catturato l'attenzione degli spettatori, lasciandoli con molte domande.

PaolaCaruso ha rilasciato una sconvolgente intervista a Verissimo, durante la puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl, infatti, ha svelato di aver annullato le nozze con il compagno Gianmarco, perché ha scoperto delle bugie e dei rapporti a lei nascosti, che non ha potuto ignorare.PaolaCaruso, l’annullamento delle nozzePaolaCaruso è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nel corso della puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl ha svelato alla conduttrice televisiva di aver subito una grande delusione amorosa, visto che ha deciso d’annullare le sue nozze, dopo due anni d’amore con il fidanzato Gianmarco.La protagonista di Avanti un altro ha rivelato che alla base della sua scelta c’erano delle novità che ha scoperto improvvisamente e di cui era all’oscuro in precedenza: “Era tutto pronto, tutto organizzato. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Verissimo, Paola Caruso ha annullato le nozze: “Eravamo in una relazione a quattro”

