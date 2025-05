Verissimo Gigi D’Alessio | LDA? Mai alzato il telefono per lui le porte in faccia fanno crescere

(Adnkronos) – Una carriera, quella di GigiD’Alessio, che dura da 30 anni e che abbraccia storie di persone di tutta l’età. Il cantautore napoletano ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo ha parlato della sua carriera e dell'importanza nella vita della sua famiglia allargata. Gigi D'Alessio è papà di 6 figli e nonno di 4 .L'articolo Verissimo, GigiD’Alessio: “LDA? Mai alzato il telefono per lui, le porte in facciafannocrescere” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su .com

Segui queste discussioni sui social

Sotto la bozza del #Francobollo dedicato a #Berlusconi...#13Aprile #Verissimo #Merdiaset Leggi la discussione

Benedicta Boccoli: la sua cagnolina adottata continuava ad odorarle il seno e lei non ne capiva il motivoPoi l’incredibile scopertaLeggi l’articolo: #cane #BenedictaBoccoli #Verissimo #televisione #EmilioAlessioLoiacono #MedicinaOnLine Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

LDA, la promessa a Verissimo: “Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D’Alessio” - (Adnkronos) – LDA ospite oggi, domenica 12 aprile, a Verissimo ha parlato del rapporto speciale che ha con il papà Gigi D'Alessio e con la mamma Carmela Barbato. Il cantante, tornato sulla scena musicale con il nuovo singolo dal titolo 'Shalla', si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. LDA ha fatto pace con i […]L'articolo LDA, la promessa a Verissimo: “Sarà difficile ma supererò mio padre Gigi D’Alessio” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Federica Brignone, Gigi D’Alessio e le ginnaste Alice e Asia D’Amato - Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 10 e 11 maggio 2025 ci sono Federica Brignone, Gigi D’Alessio, le ginnaste Alice e Asia D’Amato, Red Canzian e gli ultimi ragazzi eliminati da AmiciSabato 10 e domenica 11 maggio, alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.Sabato, alle ore 16.30 per la prima volta a Verissimo insieme, il grande talento, i sacrifici e la determinazione delle campionesse Alice e Asia D’Amato, sorelle gemelle unite dalla passione per la ginnastica artistica. 🔗Leggi su .com

“Verissimo”, gli ospiti di oggi e domani (10 e 11 maggio 2025): dai volti di “Amici” a Gigi D’Alessio - Oggi e domani dalle 16.30 su Canale 5 torna in onda Verissimo con nuovi ospiti. Nella puntata di questo sabato 10 maggio 2025 Silvia Toffanin intervista Alice e Asia D’Amato, Lucrezia Lorenzi, Carmen Di Pietro e gli ultimi eliminati dal Serale di Amici 24. Tra le interviste di domenica 11 maggio arrivano, invece, Gigi D’Alessio, Federica Brignone, Sandro Giacobbe, Red Canzian e Paola Caruso.Verissimo, ospiti oggi 10 maggio 2025Nella puntata di Verissimo di oggi, 10 maggio 2025, Silvia Toffanin intervista le sorelle D’Amato, unite dalla passione per la ginnastica artistica. 🔗Leggi su apmagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Gigi D'Alessio: l'intervista integrale; Verissimo, le anticipazioni di sabato 10 e domenica 11 maggio 2025: ecco gli ospiti, Gigi D'Alessio da Silvia; Gigi D'Alessio a Verissimo: Guardo i miei figli più piccoli e mi chiedo: li vedrò a 20 anni? Il successo? Conta l'affetto; Gigi D'Alessio a Verissimo, chi è: età, dove vive, fidanzata, ex mogli, figli, la morte dei genitori e del fra. 🔗Ne parlano su altre fonti

Verissimo, Gigi D'Alessio: "LDA? Mai alzato il telefono per lui, le porte in faccia fanno crescere" - (Adnkronos) - Una carriera, quella di Gigi D’Alessio, che dura da 30 anni e che abbraccia storie di persone di tutta l’età. Il cantautore napoletano ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo ha par ... 🔗msn.com

Gigi D'Alessio a Verissimo: «Mio figlio LDA? Non ho mai alzato il telefono per lui e mai lo farò. Deve imparare il valore del sacrificio» - Pronto per i concerti negli stadi, dove raddoppia nella sua Napoli, Gigi D'Alessio è arrivato a Verissimo per parlare dei nuovi progetti ... 🔗msn.com

Gigi D’Alessio: “Sono un papà amico con i miei figli. Mai raccomandato LDA, nessuna corsia preferenziale” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Gigi D'Alessio ha parlato della sua famiglia: "Sono un papà amico, non sono stato per niente rigido" ... 🔗fanpage.it