"Mi ricordo tutto": FedericaBrignone lo ha detto a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 parlando della brutta caduta sugli sci di qualche settimana fa. "Stavo sciando tranquillamente rispettando il mio standard, non ho fatto nulla di speciale o particolare, non c’erano condizioni pericolose. Ero concentrata e nel mio ambiente. Mi sono resa conto subito che, dopo la caduta, stavo girando in modo strano, prima la gamba sinistra e poi la gamba destra", ha raccontato."Ho sentito cadere, sono arrivati i soccorsi e mi hanno staccato gli scii, ho cercato di girarmi per mettermi seduta e la mia gamba è rimasta lì dov’era - ha proseguito la campionessa -. Non volevo prendere antidolorifici, mi hanno trasportato e mentre aspettavo l’elicottero ho chiesto un antidolorifico. Ho sentito l’affetto del pubblico, incredibile. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verissimo, Federica Brignone rivela: "Non l'ho mai voluta rivedere"

Federica Brignone: l’intervista a ‘Verissimo’ andrà in onda domenica 6 aprile - È stata al centro della cronaca in questi giorni a causa di una brutta caduta di cui è stata vittima nel corso della seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Federico Brignone, vincitrice 2025 della Coppa del Mondo Generale di sci alpino, ora sta bene e, per augurarle pronta guarigione, Silvia Toffanin e il suo team hanno deciso di mandare in onda a ‘Verissimo’ domenica 6 aprile l’intervista che la sportiva aveva registrato qualche giorno prima dell’incidente. 🔗Leggi su quotidiano.net

Federica Brignone a Verissimo: "Sconforto dopo l'infortunio, l'obiettivo è Milano-Cortina" - La campionessa di sci ospite di Silvia Toffanin ha parlato della riabilitazione, del suo stato d'animo e degli obiettivi ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Federica Brignone a Verissimo: «Non riesco ad appoggiare la gamba. La caduta? Mai rivista. Ecco cosa mi ha detto Mattarella» - Federica Brignone torna a Verissimo un mese dopo la brutta caduta sugli sci che le è costato un brutto infortunio che rischia di mettere in dubbio la sua presenza alle prossime Olimpiadi ... 🔗msn.com

Federica Brignone: “Rifarei tutto, ma ancora oggi non voglio vedere il video dell’incidente” - Federica Brignone si è aperta nel salotto di Verissimo, ripercorrendo i momenti dell'incidente avvenuto durante i Campionati italiani 2025 a Moena lo ... 🔗fanpage.it